Tippjuhist vägistajaks: eesti euroametniku tähelend ja langus 

Kohtuotsuse järgi pani Margus Rahuoja (51) süüteo toime 2015.aasta septembris Euroopa Komisjoni tööruumides. Alles ligi aasta varem oli ta asunud tööle kõrgele kohale Euroopa Komisjoni lennundusse ning rahvusvaheliste transpordisuhete direktorina. Eesti Ekspress kirjutas juba toona sügisel, et tippametnikku kahtlustatakse ahistamises. Keegi polnud nõus neid kahtlusi kommenteerima – ei Euroopa Komisjoni kõneisik ega ka Rahuoja ise. Et tema suhtes alustati sisejuurdlust, lõpetati mehega selleks ajaks teenistussuhe. „Tunnen Rahuoja isiklikult üle poole elu ja see mees pole mingi playboy, kes oma tööga riskiks. Ajakirjandusele kahtlemata meeldib taoline skandaal, mitte faktid ega tõde,” leidus Ekspressi loo kommemntaarides ka Rahuoja kaitsvaid postitusi.