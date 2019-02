TEISELE KATSELE: Bernie Sanders kandideerib taas USA presidendiks 

Sanders teatas oma plaanist telekanalile CBS antud usutluses. 77aastane Vermonti osariigi senaator ei kuulu ametlikult kumbagi kahest USA põhiparteist ning senatis seisab tema nime kõrval I ehk Independent – parteitu. Sotsiaaldemokraadist poliitik on aga poliitilistes küsimustes üldiselt demokraatide poolel, ehkki peavooluparteist siiski kõvasti vasakpoolsem.

Õieti on ameeriklasi, kes arvavad, et Hillary Clintoni kaotuses võiski osaliselt vastutada Sanders. Senaator ajas noored demokraadid nii äksi täis, et Clinton, kindel parteiliini ajaja, tundus igav valikuna. Lisaks keskendumine Clintoni kahtlastele e-mailidele ja muu Clintonit kajana saatev kriitika ning tekkiski suur seltskond, kes teatas: „Bernie või üldse mitte keegi!“ Ja jätsidki valimata või hääletasid protestiks Clintoni vastu üldse Trumpi poolt.

Eks on neid, kes nüüd Sandersi taaskandideerimise peale oigavad: jälle tuleb kõike segamini ajama. Kuid praegu pole enam 2016. aasta valimised, kus demokraatidel oli ainult kaks asjalikku kandidaati ette näidata ja üks neist oli „igav ja mainstream“. Seekordsed tuntumad kandidaadid on Sandersi retoorikast õppinud ja mõistnud, et noor valija on teistsuguse maailmavaatega kui demokraatliku partei toetaja, ütleme, 1990ndatel.

Kandidaadid esinevad nüüd kõik üsna progressiivsetena. Näiteks: varem end pigem tsentristina esitlenud Kamala Harris haarab võimalustest näidata end senisest vasakpoolsemana. Sandersi sütitavatele kõnedele pakub vastukaalu väga hea sõnamees Cory Booker, kes Sandersi sarnaselt, kirglikult (ja sarnaselt valjuhäälselt) rahvast üles kütta oskab. Booker on erinevalt Sandersist ka noor mees ja kuulub vähemusse – ta on mustanahaline.