KOHUTAV: noore naise lemmikvahend mehe piinamisel oli keev vesi

2014. aasta algul tundis Alex, et nüüd aitab ning ta otsustas Jordani maha jätta. Siis aga selgus, et naine on rase ning ta kolis tema juurde tagasi. 2014. aasta mais sündis poeg Thomas. Paraku ei lõppenud noore mehe kannatused sellega, vaid muutusid veelgi hullemaks. Jordan käskis Alexil lõpetada kõik kontaktid oma perekonnaga ning sundis teda telefoninumbrit vahetama. Ta jäi täielikult vägivaldse elukaaslase meelevalda. Jordan sundis teda põrandal magama ning veekeetjast sai tema lemmikrelv. Täpsemalt oli selles alati keev vesi valmis ning aeg-ajalt valas Jordan seda ka Alexi kehale. Kui naine öösel ärkas, siis ajas ta alati uue laari vett keema, et meest hirmu all hoida.