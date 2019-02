EKRE | Vägivaldsele pereliikmele reaalne karistus 

Hambaravi hüvitis peab tõusma vähemalt 50 eurot, sest 40 eurot on hambaravi hindasid vaadates liiga väike raha, et seda raviks otstarbekalt saaks kasutada. Kaotame 50% omaosaluse, sest ka see on olnud 2018. aastal 238 000 inimesel takistuseks hambaravi hüvitise kasutamisel. Hüvitise kasutamine peab käima kaasas patsiendiga, ilma et oleks vaja haigekassa lepingupartnerist hambaarsti otsida.