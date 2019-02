Eesti Vabaerakond | Omastehooldajatele alampalk 

Praegune alkoholipoliitika on „karuteene“. Varude soetamise soodustamine koju on väga vale. Esimene samm alkoholismi ravis on, et kodu alkoholivabaks. Oluline on kogu ühiskonna teadlikkuse tõstmine, tervislike väärtuste ausse tõstmine juba lasteaiast, riskikäitumise vähendamine, tervislike alternatiivide valikute laiendamine ka maapiirkondades. Sõltlaste pikaajaline süsteemne ravi, nõustamine. Alkosõltlastele kabinettide võrgustiku loomine, et igas perearstikeskuses, tervisekeskustes, haiglates asuks vaimse tervise kabinet, mis tegeleb erinevate sõltuvuste ja vaimse tervise probleemidega.