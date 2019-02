SÜÜDI! Eesti sai 41. eluaegse vangi – mõrvari ja vägistaja, kes teeskles maatriksi-jõugu ohvrit 

Põhiline vaidlus Enriko Nurme protsessil keerles kohtu sõnul selle ümber, kas süüdistav oli kuritegude toimepanemise ajal süüdiv või mitte. „Kaitsja leidis, et ta ei olnud süüdiv, aga kohus on vastupidisel seisukohal,“ selgitab kohtunik pärast otsuse ettelugemist. „Isik ei ole süüdi siis, kui ta kuriteo toimepanemise ajal ei olnud võimeline aru saama oma teo keelatusest ja oma käitumist vastavalt sellele juhtima. Kohus määras Nurmele kohtupsühhiaatria ja kohtupsühholoogia kompleksekspertiisi. Selline ekspertiis on kohtualusele tehtud ka varem ning inimese seisundi kindlakstegemine saab toimuda vaid vastavate spetsialistide abil.“

Kuna mõlemad ekspertiisid tuvastasid kohtu sõnul, et Enriko Nurm ei põe mingit vaimuhaigust ega rasket psüühikahäiret, siis ei saa kohus asjatundjatele selles osas vastu vaielda.

„Kuna puuduvad meditsiinilised tunnused, siis ei saa me rääkida ka juriidilistest tunnustest, mis kinnitaksid, kas inimene oli süüdiv või mitte. Seega tuleb nentida, et Enriko Nurm oli süüdiv kuritegude toimepanemise ajal,“ tõdeb kohus.

„Kohus leiab, et Nurme puhul, kes on ise korduvalt väitnud, et tema eesmärk oligi tappa, röövida ja vägistada, tuleb nõustuda prokuröri seisukohaga, et sellise mehe viibimine vabaduses on ohtlik teistele inimestele. Sel põhjendusel mõistiski kohus Nurmele eluaegse vangistuse.“

Enriko Nurm on põhjendanud oma tegusid maatriksi-nimelise rühmituse mõjuga, millest lähtuva valu vastu astudes asuski mees toime panema vägivallategusid. Eksperdid leidsid siiski, et Nurm on toimepandus ise süüdi ja jutt vastuhakust tema pähe suunatud mõjule polnud midagi muud kui teesklus.

Küsimusele, kas kohtuotsus on talle arusaadav, vastab Nurm jaatavalt. Kui süüdimõistetu soovib otsuse ringkonnakohtusse edasi kaevata, peab ta nädala jooksul sellest maakohtule teada andma, et kohus saaks 14. märtsiks kokku kirjutada ka välja kuulutatud otsuse motiveeriva osa.