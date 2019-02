VANA BASKINI TEATRI LÕPP | Teatrijuht Aarne Valmis: riigitoetus võeti ära ainult Baskini teatrilt 

Vana Baskini Teater on tegevustoetust saanud viimased 14 aastat. Valmise sõnul arvutasid nad pärast üllatava uudise saabumist oma tulusid ja kulusid, et teha parim otsus tuleviku suhtes. „Meil on oma püsikulud – dekoratsiooni- ja kostüümiladu, üks väike buss ja kaubaveomasin, kontoriruumid. Meil on isegi kolm põhipalgaga tehnilist töötajat, kellest ühe me nüüd ka koondame. Varem suutsime neid kulusid riigi toetusega maksta,” selgitab ta. „Liitsime ja lahutasime ning päris uisapäisa me ei tegutsenud. Seda enam, et 8. märtsi esietendus oli ju juba novembris paika pandud. Teater töötab ikkagi minimaalselt pool aastat ette, tegelikkuses isegi rohkem.”

Lisaks edastab Väli pressiteates, et 2017. aasta statistika järgi oli Vana Baskini Teatri aastatulu koos toetustega 223 604 eurot. Sellest Kultuuriministeeriumi toetus oli 33 801 eurot ehk 15%. Valmis ütleb, et see on absurdne. „Kultuuriministeerium on väga keerutav. Kuna nad on poliitiline keskus, võivad nad nii keerutada. Tegelikult oli 2017. aasta toetuste sees ka 40 000 eurot, mis anti meile EV100 projektiks „Miljoni vaade”, mida tegime koos Linnateatriga. Saame ka toetust Rahvakultuuri Keskuse programmist „Teater maale”, mis on puhtalt bensiini- ja piletipõhine. Toetuse summa on umbes 15 000–20 000 eurot. Katre Väli kannab meie omatulude alla ka need summad, mida me tegelikult ei teeni,” võtab teatrijuht olukorra kokku.

„Väli seisukoht on, et tehke vähem etendusi, siis tulete omadega välja. Kuid kui meil on püsikulud, siis need ei saa väiksemaks minna. Ta ei orienteeru matemaatikas, ta on arvude esitamises loominguline,” lausub Valmis. „Väli seisukoht on, et riigi toetus on teatrile nii väike, et vahet pole, kas saate selle raha või mitte,” lisab ta nördinult.