Meediaekspert Raul Rebane: oleme libauudistesse suhtumises väga naiivsed 

Meediaekspert Raul Rebane leidis, et eestlased on meediasse ja libauudistesse suhtumisega Euroopas naiivsete tipus. Eestlaste vankumatu usk kirjasõnasse on Rebase sõnul tingitud eelkõige meie riigi väiksusest. „Kõik tunnevad kõiki ja kriitiline kontroll järgneb hästi kiiresti.”

Meediaekspert märgib, et lisaks riigi väiksusele kaitseb meid libauudiste eest ka meie keeruline keel. „Väljastpoolt sisse tulevad valeuudised, mis on masinate genereeritud, tuvastatakse kohe, sest tõlkemasinad ei suuda neid adekvaatselt eesti keelde ümber panna.”

Erisused hoiakutes ilmnesid eelkõige Eesti võrdluses Põhjamaadega. Suurim erinevus tuli välja uskumises oma häälde. Kui Eestis leidis 22 protsenti elanikest, et „minu hääl loeb”, siis Põhjamaades uskus koguni 70 protsenti elanikest, et nende hääl võib midagi muuta. Euroopa keskmine oli veidi üle poole.

Erinevus muu Euroopaga ilmnes Eestis kriisitunnetuse osas. „Kui suur osa Euroopa riike arvab, et kriis on ammu käes ning hakkab juba möödagi minema, siis Eesti on koos Prantsusmaaga selle uskumuse lõpus, arvates, et kriis alles algab ja hullem on veel ees,” tõi Rebane välja huvitava arvamuste lahknemise.