VANA BASKINI TEATRI LÕPP | Näitleja Madis Milling: ainult piletitulu eest jumalast hüljatud maakohtades ei esine

Millingu sõnul on teatri sulgemine olnud teemaks juba mõnda aega ja kindlasti on ka erinevaid lahendusi otsitud, et näitlejatel ja lavastajatel töö säiliks. "Aga ei majandanud lihtsalt ära," ütleb ta ning tuletab meelde, et tegu oli liikuva teatriga, millel puudus statsionaarne lava.

Küsimuse peale, kas laual oli ka teisi variante, ütleb Milling, et seda peaks pigem juhtkonna käest küsima. "Ma olen enam kui kindel, et neid lahendusi on vaagitud ühte- ja teistpidi." Milling täpsustab, et väiksemates kohtades esinemisel oli repertuaarile suur mõju. "Alates sellest, et lavakujunduse suurus mõeldi alati läbi nii, et see mahuks bussi, et selle saaks üles panna ka väikese rahvamaja lavale. Väiksemate lavadega oli alati arvestatud juba tüki väljatoomisel."

Milling tuletab meelde, et Vana Baskini Teater oli projektiteater, kus ei olnud põhikoosseisu või palgalisi näitlejaid. "Loomulikult on see masendav hetk. Etendused olid toredad ja samuti inimesed, kellega koos sellist asja tehti. Eks ta kurb ole." Milling oli teatri sulgemist teada saanud päev enne ametlikku teadet. "Oht oli õhus mitu kuud enne, aga aasta lõpus oli juba informatsioon, et nii võib minna."

Vana Baskini Teatriga on Milling olnud seotud 2008 aastast. Kõige eredamalt jääb mehele meelde esimene etendus, milles tegi kaasa Draamateatri grand old lady Ita Ever. "Mul oli au temaga koos mängida. See on olnud märgiline hetk minu jaoks."

Teater ei ole Millingu jaoks kunagi olnud ainus sissetulekuallikas. Tema sõnul on Eestis teatritegemine õrnalt tasustatud hobitegevus. Enne riigikogusse tööle asumist oli Millingu põhitöö raadiosaadete juhtimine ja ürituste korraldamine. Kui 2015. aastal Milling riigikokku valiti, oli tema näitlejarepertuaaris kolm etendust. "Kaks nendest läks mängukavast maha ja ühte õppis uus näitleja sisse. Küsimus ei olnud mitte selles, et ma ei tohiks mängida, pigem oli küsimus ringi sõitmises ja logistikas. Riigikogus on ju nii, et istung lõppeb siis, kui ta lõppeb – kasvõi järgmise päeva hommikul. Ma ei saanud riskida sellega, et teatritrupp on Tartus ja mina siin ning helistan, et "ma ei saa tulla"."