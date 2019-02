Räppar Lil Xan saab isaks 

„Tahtsin oodata, aga ma lihtsalt ei suuda oma fänne teadmatuses hoida. Asi on ametlik: ma saan isaks,“ kirjutas 22aastane California räpikuulsus, kes alles kaks kuud tagasi läks opioidivõõrutusravile.

„Ma pole elu sees nii õnnelik olnud!“ õhkas artist, kelle pruudil on samuti näotätoveering nagu temalgi. Paarike pole just kaua koos olnud - alles septembris läks Lil Xan lahku Miley Cyruse õest Noah'st.

Lil Xan, kelle õige nimi on Diego Leanos, teatas markovõõrutusele minnes et kavatseb ärevusevastasele ravimile Xanax viitavast lavanimest loobuda ning tegutseda edaspidi lihtsalt DIEGO nime all, kuid muutus pole veel jõustunud.