Eesti 200 | Pakume tasuta kondoome 

Et kõigil Eesti inimestel läheks paremini, peame me ergutama majandust üleüldiselt. Arendama ettevõtlust, tooma sisse välisettevõtjaid. Inimesed, kes tahavad siin töötada, peavad saama siin töötada ja makse maksta.

Viimase muudatusega tehti paljudele liiga. Praeguse riigivalitsemise põhimõte on see, et karistame kõiki, sest äkki 10-st üks petab. Kannatavad kaks last järjestikku sünnitavad emad, kelle laste vanuse vahe jääb rohkem kui 2.5 aastat, sest vahepeal peab tööl käima 2 aastat, et tagada uus normaalne emapalk. Värsked ülikooli lõpetajad või tööturule astujad peavad samuti käima oluliselt kauem tööl, et tagada palgavääriline vanemahüvitis. Ning kannatavad ka kiiret karjääri tegevad ja palgatõusu saavad vanemad.