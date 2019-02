GALERII | SOOMAA VIIES AASTAAEG ÜLLATAB: kanuuga saab liuelda üle luhtade ja jõel kelgutada 

Tänavuse sooja veebruariga hakkas Viljandi- ja Pärnumaa piiril asuval Soomaal vesi tõusma juba õige varakult. Kui möödunud reedel vesi üleujutatud luhtadel jõudsalt vulises, siis praegu katab vett jääkiht. See on toonud kaasa olukorra, kus sealkandis kanuumatkasid korraldavad Aivar Ruukel ja Algis Martsoo ei oska öelda, kas nad saavad lähipäevadel loodusehuvilistele pakkuda kanuu- või kelgusõitu.

„Jää on Tõramaa küla luhtadel sentimeeter-kaks paks ja kanuuga murrab sellest läbi. Sõitsime kanuuga Halliste jõe vana jõesängi juurde, kus jääl on paksust umbes 25 sentimeetrit, ja seal siis kelgutasime piki jõge paar kilomeetrit. See oli ilus ja samas naljakas kogemus: samal päeval sõita kanuu ja soome kelguga. Kas kahe päeva pärast sõidame siin kanuude või kelkudega, seda ei oska ette arvata ka mitte. Aga külma pidi ikka veel tulema,“ räägib Ruukel.

Martsoo sõnul on Halliste jõe Riisa vaatlusjaamas veeseis tõusnud üle kahe meetri, kuid rekordini tänavune veetase ei küüni. Tema sõnul on metsades veel palju lund ja vesi peaks vähemalt pool meetrit siiski veel tõusma.

Martsoo sõnul poleks rekordaastal Soomaal kalamehekummikutest kasu ning Tõramaa vaateplatvormi lähistel oleks vesi rinnuni. „Praegu on vee sügavus luhtadel kuni pool meetrit, aga eks ka praegu on seal kohti, kus vesi on üle pea. Aga seda pole küll veel ühelgi aastal olnud, et üleujutust ei tule,“ lisab ta.