Finantsinspektsioon sulgeb Danske panga Eestis? 

Danske panga sisejuurdluse läbiviija Bruun & Hjejle leidis, et Eesti harukontoris on kahtlaste tegevustega seotud 42 töötajat. Eesti politseile on Danske Bank teatanud kaheksast inimesest, kellel lasub kuriteokahtlus. Nende inimeste hulgas ei ole panga endised juhid Aivar Rehe ega Ivar Pae.