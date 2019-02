Nalja peab ka vanglamüüride vahel saama! Koomik Tigran käis kinnipeetavaid lõbustamas 

Et varem oleks mõnes Eesti vanglas stand-up etendus toimunud, ei ole teada. Siiski polnud Tigran ainus püünele astunud vaid vangla sõnul tegid seda ka kinnipeetavad ise. Esitati bändiga nii omaloomingut kui ka tuntud kavereid.

Soojalt vastuvõetud Tigrani sõnul tal vanglas ülesastumise osas eelarvamusi ei olnud: „Ma ei arva, et meelelahutus vanglas oleks liigne luksus, igaüks on väärt, et korrakski südamest naerda. Minu jaoks oli siiatulek võimalus teha kellegi jaoks midagi head ja olulist.“