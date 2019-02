Riigikohus tühistas korduvalt karistatud Vene kodaniku Eestist väljasaatmise 

Teisipäevase otsusega selgitas riigikohus, et Euroopa liidu õiguse alusel on pikaajaliselt Eestis elanud välismaalastel tugevdatud kaitse riigist välja saatmise vastu. See tähendab, et kuriteos süüdimõistmine ei tohi isikule tuua automaatselt kaasa kohustust Eestist lahkuda. Kohustus lahkuda saab tekkida üksnes siis, kui isikust lähtuv oht on nii PPA otsuse kui kohtuotsuse tegemise ajal tegelik ja piisavalt tõsine. PPA otsus tunnistada kaebaja elamisluba kehtetuks oli õiguspärane, sest kaebaja kujutab enda kuritegeliku mineviku tõttu teataval määral ohtu avalikule korrale, kuid elaniku staatuse lõpetamine ja Eestist välja saatmine on mõjult erineva kaaluga. Kuna igasugune oht ei õigusta pikaajalisel elaniku riigist välja saatmist, siis tühistas kohus antud Venemaa kodaniku lahkumisettekirjutuse ja sissesõidukeelu.