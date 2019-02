Anna Kaneelina andis välja omanimelise debüütalbumi ja muusikavideo 

Anna Kaneelina muusika on justkui salapärane, kuulaja fantaasiat innustav teekond. Tema häält on kirjeldatud kui hüüdja häält kõrbes, milles peitub habras jõud. Annat paelub naise sisemaailm ning albumil kõlav looming toetub suuresti lauljatari isiklikele kogemustele. Anna Kaneelina on urbanistlik maag, kes ei karda jagada oma sisemaailma – võluvat oma haavatavuses ja ebamaises metsikuses.



“Album räägib inimeseks olemisest, endaks kasvamisest. Armastusest, pettumusest ja õppimisest ning hirmudest. Minna ja tulla laskmisest, usaldusest. Universaalsetest tunnetest, mida inimene ühel või teisel eluetapil tunda võib,” avab Anna albumi tagamaid. “Plaati tehes tundsin eelkõige, et see on minu väga isiklik rännak endaks kasvamisel. Enda mineviku ja oleviku mõtestamine ning tuleviku loomine. Protsess on olnud mulle väga isiklik ja olen plaadi tegemise käigus enda sees päris korralikul reisil käinud. Kui nüüd plaadi vabaks annan, saab see puudutada ka teisi ja kõneleda kõigiga, kes ennast samades mõtetes ja tunnetes ära tunnevad,” lisab ta.



Muusikutena aitasid plaati kujundada Erki Pärnoja, Joel-Rasmus Remmel, Peedu Kass ning Filip Leyman, kes on ühtlasi ka plaadi produtsent. Oma panuse plaadi terviklikuks vormimisel andsid ka Konstantin Tsõbulevski ning Maian-Anna Kärmas.



Muusikavideo singlile “Thunder” filmiti Kultuurikatlas. Lugu räägib hirmudest ja enese seatud piirangutest vabanemisest. “Tundsin, et läbi tantsu saan neid hirme veel rohkem endast eemale “nõiduda”,” räägib Anna. “Operaator ning režissöör Jekaterina Abramova minimalistlik idee mustast ruumist ning sellisel moel valguse kasutamisest andis mulle vabaduse läbi liikumise olla mina ise. Kuna ma ei ole tantsija, oli enda avamine läbi liikumise mulle päris suur julgustükk, kuid see kannab samuti suurt mõtet, et elan vaid korra ning oma hirmudest saab üle neile otsa vaadates.”



Anna Kaneelinat näeb ja kuuleb koos bändiga lavalaudadel juba 2. märtsil Talvejazzi raames Kumus ning 29. märtsil Tallinn Music Weeki raames F-Hoone Mustas saalis. Koos lauljatariga on laval Erki Pärnoja kitarril, Joel-Rasmus Remmel klahvpillidel, Peedu Kass bassil ja Ahto Abner trummidel. Ansambli muusikute omavaheline sünergia annab tõuke väga eriliseks loominguliseks koostööks. „Kuulaja ees peab olema avatud südamega, sest ainult nii saab päriselt jagada seda, mis endal anda on,“ ütlevad muusikud. Kontserdile tasub ka kuulajail tulla avatud südamega, sest vaid nii puudutab muusika kõige ehedamalt tundemaailma.