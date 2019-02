Maailm LTV: Lätis nurjas terroritõrjeüksus piirivalvuri röövi Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 11:00 Jaga:

Läti piirivalvurid. Pilt on illustratiivne. Reuters/Scanpix

Läti politsei pressiesindaja Ilze Jurēvica teatas eile, et riigi korrakaitseametid hoidsid ära valitsusametniku röövimise. Läti Televisioon (LTV) täpsustas täna hommikul viitega mitteametlikule informatsioonile, et rünnak toimus piirivalveametniku vastu ja ründaja on vahistatud.