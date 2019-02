POLIITIKUD ON PETISED JA LARISTAJAD: inimesed põhjendavad, miks nad valima ei lähe 

„Olin suur Isamaa pooldaja – 90ndate keskpaigas tehti poliitikas ikka suuri asju. Elu reaalselt muutuski poliitikute tegevuse tagajärjel. Olen terve elu hurjutanud neid, kes valimas ei käi. "Ära siis vingu ka pärast," ütlesin alati teistele. Loomulikult käisin alati ka ise valimas ja jälgisin valimiste õhtul väga tähelepanelikult protsente.“

„Nüüd on juba teised valimised, kui ma ei kavatse valima minna. Ja ei lähe ka. Mingil hetkel algas poliitikas n-ö hoogne paigaljooks, kus tegeletakse pigem oma koha kindlustamise kui rahva heaoluga. Pealegi – minu arust ei saa praegu Eesti parteide puhul rääkida maailmavaatest. Kõik on üks puder ja kapsad, peaasi et võimule saaks. Ma ei taha seda toetada. Üldse ei huvita."

„Seekord on ju tegelikult valimiste tulemus juba ette teada. Kaks parteid on teistest ees, ent kumbki pole minu teema. Tean paljusid, muide, just ettevõtlusega seotud inimesi, kes kavatsevad anda oma protestihääle EKREle. Ka see on mulle vastuvõetamatu variant. Ma ei kavatse minna valima seni, kuni see praegune põlvkond poliitikast kaob. Need, kellel on juba Toompea toolil küünejäljed suurest kinnihoidmisest. Ootan väga aega, kui poliitikasse jõuab see paljukirutud lumehelbekeste-põlvkond. Neil on elust ja maailma toimimisest hoopis uus nägemus. Ja siis lähen mina ka taas valima.“

Juhan (61)

„Ega ma eelmine kord kah vist käinud. Valimine on väga vastutusrikas samm: vaat kui valid kogemata valesti ja võimule saab rahvavaenulik ning ebademokraatlik koalitsioon, kuidas suudaksin siis elada teadmisega, et olen midagi nii jõhkralt peesse keeranud. Valimistulemust saab muuseas mõjutada ka mitte valides – keegi saab häälekese vähem ja võibolla aitab see suuremat kurja ära hoida. Mittehääletajad võidavad alati, sest nende protsent on alati teistest suurem! Kes ei tahaks olla võitja?“

„No pole lihtsalt kedagi, kelle poolt tahaks hääletada, ei isikuid ega poliitilisi jõude. Kui aga tuleb e-hääletamisel korraga tuju, et hääletakse kellegi poolt, siis võibolla teen selle tembu siiski ära. Vakrat on ilgelt kotitud, vaat tema poolt hääletaksin ehk, lihtsalt haletsusest! Midagi kardinaalselt ühed valimised enam-vähem terves ühiskonnas ei muuda, nii et käigu seenele.“

„Oleksin hea meelega nõus oma hääle kellelegi maha müüma, kuid seda ei peeta ju eetiliseks/seaduslikuks. Aga ega ma odavalt oma häält müükski ja selle taha see demokraatiamoonutamine tavaliselt jääbki!“