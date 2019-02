„Revolvrikangelasest“ isa tulistas ennast tütre sünnipäeval kõhtu 

Uurijad väidavad, et mees oli püstolit sõrmel kauboi-stiilis ringi keerutanud, kui see kogemata lahti läks. Pereisa õnnetuseks oli tulirelv laetud ning kuul tabas teda kõhtu. Mees toimetati haiglasse ning tema edasisest olukorrast teateid pole. Õnneks teised sünnipäevapeol viibijad juhtunus viga ei saanud.

Internetis on juhtum tekitanud palju kõneainet. Arutletakse pereisa hooletu ja ebapädeva käitumise üle ning väljendatakse pahameelt Ameerika Ühendriikide relvakultuuri suunal. Enamik sõnavõtjaid on üksmeelel, et USAs on tulirelvad liiga lihtsalt kättesaadavad.