Seltskond Maailma paljastavaim galakleit? Kimi rindu varjasid vaid riideribad Ohtuleht.ee , täna, 10:01 Jaga:

Capital Pictures/Scanpix

Kim Kardashian on küll kolme lapse ema ning neljaski võsuke on surrogaatema abil tulekul, kuid see ei takista seltskonnastaari šokeerivalt paljastavaid rõivaid kandmast.