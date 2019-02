Mailis Reps: riigigümnaasiumite otsuses jäi midagi põhjalikku tegemata 

Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi vanematekogu esimees Mare Roosileht seletas Vikerhommikule, et kohalik kogukond on segaduses, mis keeles õpe lõpuks tuleb ja heidab haridusministrile ette seda, et tuleva riigigümnaasiumi arengukava ei ole avalikkusele piisavalt hästi tutvustatud.

„Selles kümme aastat tagasi tehtud otsuses luua riigigümnaasiumeid jäi midagi põhjalikku tegemata. Räägiti palju hoonetest, tohutult pandi energiat sellele, kuhu see kool tuleb, aga see sisu pool..kuidas me saame hakkama riigikeele poolega ja kas meil on piisavalt õpetajaid, kõik need teemad on tulnud viimasel paaril kuul,“ jätkas Reps ja tõdes, et näiteks pole praegu Ida-Virumaal piisavalt õpetajaid. „Meil on Ida-Virumaal 1000 õpetajat, kes ei vasta keeleinspektsiooni nõuetele. Siin on olnud riigi poolt süü veeretamine kohalike omavalitsuste kaela,“ märkis Reps.