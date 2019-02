Marek Helm: Eesti ametnikud peaksid valehäbita osalema ettevõtete müügitöös 

Helm sõnas, et kogu Eesti valitsuse ja ministeeriumite tegevus peaks olema mõõdetud selle järgi, kui palju ettevõtteid nad suudavad välisturgudele viia ja lisas, et neile kõigile tuleks näidata, kui suur on maailm väljaspool Eestit. Hetkel ollakse tema hinnangul Eestis sellest mõtteviisist kaugel ja äärmiselt oluline on teada, mida teised maailmas loovad, sest IT-lahendusi, mida meie trumbiks peetakse, teevad ka teised ning vahel isegi paremini.