Tegelik valimiskampaania käib Facebookis, anonüümselt, odavalt ja meemidega 

Jaak Kivi on tavatu kampaania eestvedaja pseudonüüm, päris nime, millega ta ka EKRE liige on, ta internetis kasutada ei julge, sest siis ei saaks ta enam teiste inimestega silmast silma eelarvamusteta suhelda. Kivi sõnul on eesmärk valimisi mõjutada ja lühiajalisem eesmärk on suurendada erakonna populaarsust just noorte seas, kusjuures eelmise aasta detsembris vahendas ERR, et EKRE on noorte seas populaarsuselt teine erakond.