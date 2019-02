VIDEO | Reps: riik on seni jätnud eestikeelse hariduse Ida-Virumaal kogukonna probleemiks 

"Kõigepealt, mis meil on riigina vaja tunnistada, on see, et me oleme jätnud selle ainult kohaliku kogukonna probleemiks. Nüüd on riigil võimalik lisaks sellele, et meil on täna kolm kooli Ida-Virumaal palgalisaga, tänu sellele suurele arutelule, missugune roll on eesti keelel ja eesti kogukonnal Ida-Virumaal, tuua kogu Ida-Virumaale see kolmandik palka juurde - 30 protsenti palgatõus, mida on ministeerium ka välja pakkunud."