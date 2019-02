Hiina sulges prügihunnikute tõttu Mount Everesti baaslaagri 

Hiina võimud sulgesid ligipääsu nendepoolsele baaslaagrile, kuna maailma kõrgeima mäe jalam on täis reostatud ning see ohustab sealset loodust. Hiinlased kinnitavad siiski, et teaduslikud ekspeditsioonid ja mägironimine tohivad jätkuda. Piirang kehtib tavaturistidele.