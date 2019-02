„Juhtunud on küll, et inimene peab mõttetu šašlõkitüki pärast siitilmast lahkuma...“ 

Hubane ja rahulik novembriõhtu. Lembit Allikmets, tema abikaasa ja veel mitu inimest on võtnud istet Pädaste mõisa restorani nurgalauas ja naudivad mitmekäigulist õhtusööki. Toit maitseb hästi, laudkond mõnuleb. „Proua mu kõrval ütles vist, et kõht on nii täis, enam ei jõua,“ meenutab Allikmets. Kõik inimesed laua ümber olid sümpaatsed ja toredad, arenes seltskondlik vestlus.