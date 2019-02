Narva linn trahvib Atkot narvalisi asendusbussita jätmise eest 100 euroga 

Sellele, et Atko asendusbussi ei saatnud, juhtis tähelepanu narvalane Stanislav Beljakov, kes kogu situatsiooni oma sotsiaalmeedia lehel väga emotsionaalselt kirjeldas.

Stanislav oli pööraselt pahane eriti tõiga peale, et üks väike 10-aastane tüdruk ootas pimeduses üksinda bussi üle poole tunni. Atko ei kommenteerinud RusDelfile Narvas kulgenud õhtut, ent Narva abilinnapea Aleksei Evgrafov sõnas, et selline vahejuhtum on lubamatu.