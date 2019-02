Juhan Paadam: „Klippidel on oma elu.“ 

„Vilbre on tubli režissöör, julge, võtab riske, tavaliselt ei karda materjali ja teab, mida tahab. Aga kõnealusel juhul on minu küsimused kontseptuaalsed ja see puudutab kogu saate ülesehitust. Kas nendest klippidest väljaloetav alltekst väljendabki tegijate suhtumist „Eesti laulu“?“ lausub Paadam. „Saan aru, et need klipid on tegijatele omaette lõbu ja vaatajate laiadele hulkadele on nende lihtne sõnum arusaadav. Ma toon ühe näite: klipis „Telepood“ jutustati lühikeste jalgadega televiisorist ja kassist. Iga Kuressaare taksojuht jutustab teile rõõmuga ühest rohukatusega majast mööda sõites, et vaadake, siin peavad kitsed olema lühemate jalgadega, kes seda katust harivad. Äratundmisrõõmu on siin ju palju!“

Klippe vaadates valdasid teda kahetised tunded: „Poola-klipp – väga vahva, aga miks Poola, küsin ma? See tuletab mulle meelde üht vana „Kreisiraadio“ nalja, mille poisid tegid siis, kui „Kreisiraadio“ ei olnud veel teles, vaid ainult Kuku raadios. Üks nende täpselt analoogiline nali puudutas Poola kirjanduse tõlkimist. Ja Tänaku kanad – vana anekdoot „jooksen, mis ma jooksen, sooja naha ikka saan“. No ja siis, milleks? Mida see peaks mulle laulude vahel juurde andma või kuidas saate dramaturgiat vedama? See on elementaarne, et tegija peaks endalt küsima, miks ja kellele ma seda teen.“ Kogu muu temaatika jätab Paadam pigem käsitlemata ning ütleb selle peale lihtsalt ja lühidalt: „Vabandust, aga see ei ole minu maitse. Ma ei taha dotseerida ega moraali lugeda, aga oma valikutes peab arvestama vaatajate kõigi kategooriatega,“ ütleb Paadam.