MIND PETETI! Kosmosemuttide autoril hakkas oma tegelasi „Eesti laulu“ vaheklippides nähes häbi

„Ega ma nende klippide üle liiga uhke ole. Paljugi oleks võinud olla paremini. Häiris see, et kui leppisime tegijatega ja korraldajatega kokku, et tekstid ja kaadrid käivad minu käest läbi, siis viimased muudatused tehti ikka jooksvalt,“ tõdeb Pikkorainen. „Ja ise ka süüdi, et end mõne klipi töössevõtmisega pehmeks rääkida lasin, pärast lihtsalt keerati neile ikka vinti peale“.