Elu Kosmosemuttide koomiksi autor: „Imelik oli neid klippe vaadata." Keit Paju , täna, 00:05

POLE RAHUL: „Paljugi oleks võinud olla paremini. Häiris see, et kui leppisime tegijatega ja korraldajatega kokku, et tekstid ja kaadrid käivad minu käest läbi, siis viimased muudatused tehti ikka jooksvalt,“ tõdeb Alar Pikkorainen. Tiit Tamme

„Eesti laulu“ finaalsaatega käivad juba aastaid kaasas vaheklipid, mis muusikaliste etteastete vahel vaatajaid huumoriga peaks kostitama. Sel aastal olid vaheklippide peategelased koomiksi „Kosmosemutid“ tegelased. Televaatajate tagasiside tänavustele „Eesti laulu“ vaheklippidele oli üsnagi negatiivne. Vaatajad väidavad, et klippide mõte jäi tabamatuks ning naerma ükski neist küll ei ajanud. Koomiksi autor Alar Pikkorainen tunnistab, et ka tema – nagu paljud televaatajad – ei ole eetrisse jõudnud klippidega rahul. Aga ta pole tihti ka enda ainuloominguga rahul.