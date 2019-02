PINGED KAŠMIIRIS: India vannub hukkunud sõjaväelaste eest Pakistanile kättemaksu 

Pakistani valitsus eitab, et rühmitus nende soosingul või käsul oleks tegutsenud. India valitsus aga väidab, et neil on ümberlükkamatuid tõendeid sellest, et rünnaku taga on pahatahtlik naaber, kellega neil on Kašmiiri omamise osas alati eriarvamus olnud. Vastavaid tõendeid India aga avalikkusele esitada pole soovinud, kirjutab BBC.