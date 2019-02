Repliik | Kuhu kadus õpetaja autoriteet? 

Muidugi elame praegu hoopis teistsuguses maailmas. Koos iseseisvuse taastamisega jõudis meile vaba maailma kultuur - filmid, muusika, elustiil. Infotehnoloogia areng tõi vilkuvad ekraanid ja koos uute teadmistega saime vabaduse öelda, mõelda ja vaadata ka seda, mis meid rikkamaks ei tee. Lapsed näevad vägivalda heroiseerivaid filme, suhtlusportaalid julgustavad end kehtestama ja nõrgemaid mõnitama. Seda karusselli me peatada ei saa ega ka sealt maha astuda. Meie ümber on nii palju mõttetut müra, et vaikus tundub kõrvadele valus.Ainus abimees on nii koolis kui kodus laste teadlikkuse tõstmine ja alternatiivide pakkumine - huviringid, sport, perega koos tegutsemine, matkamine, looduse avastamine.

Teiseks muudavad mammutkoolid, mille ainus eesmärk saab küll olla ainult raha kokkuhoid, mitte hariduse kvaliteedi tõstmine, õpilased anonüümseks. Kui õpetaja astub päeva jooksul kolme 30-liikmelise klassi ette, kas ta siis ikka kõigi nende 90 nimesid teab? Kas ta mõistab iga lapse tugevusi ja nõrkusi? Ja õpilasel on lihtne selles massis märkamatuks jääda ja kasvõi telefonis surfata, kui see just ära korjatud ei ole. Õpilaste arv klassis ei ole patatamatu nagu digirevolutsioon. Selle üle otsustavad poliitikud ja koolijuhid. Õpetajate palga tõstmine ei lihtsusta nende tööd hariduskonveieril.

Kolmandaks ja ehk olulisimaks lüliks selles ahelas on õpetaja isiksuseomadused ja siin on kriteeriumid karmimad kui riigikogu valimistel. Nii et miks peaks noor inimene minema raskema vastupanu teed, kui elu pakub lihtsamaid variante.