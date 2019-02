Juhtkiri | Erakonnad, räägime katteallikatest! 

Kui tavaliselt koorub neist üks keskne küsimus, siis tänavu on läinud teisiti – kuigi kõik erakonnad soovivad konkreetseid muudatusi näiteks hariduspoliitikas, siis õpetajate palkade ja venekeelsete lasteaedade-koolide kõrval räägime korraga peaaegu ühesuguse intensiivsusega ka hinnatõusust, Rail Balticust, pensionisammastest ja ravijärjekordade pikkusest. Kui olulist infot on korraga palju, siis seda vajalikum on nende sadade valimislubaduste asjatundlik analüüs, mis võimaldab valijail lubaduste virvarris paremini orienteeruda.

Nii tuleb kiita rahandusministeeriumi, kes on neljandaid valimisi järjest teinud ära mahuka töö ning hinnanud erakondade lubaduste puhul, kas lubatut viiakse juba täide, milline võiks olla selle laiem mõju ja – mis ehk kõige huvitavam – kui palju need muudatused maksma läheksid. Seejuures ei hinnata valimislubaduste kogumaksumust erakondade kaupa – et Eestile on kombeks koalitsioonivalitsused, siis poleks sel erilist mõtetki, kuna ükski erakond meil oma programmi tervikuna ellu viima niikuinii ei pääse.

Sellegipoolest hakkab lubaduste puhul paratamatult silma, et kui hinnalisi lubadusi on varmad välja käima kõik erakonnad (sadu miljoneid läheks eeldatavalt maksma näiteks pensionitõus, maanteede-ehitus, tulumaksumuudatused, õpetajate palgatõus, teadus- ja arendustegevuse kulude kasv jne), siis katteallikate avaldamisel on nad hoopis kitsid.

Vabaerakonna seitsmele hinnatavale katteallikale oli teistel vastu panna vaid üks-kaks ettepanekut – tõsi, suurusjärke arvestades pakub Vabaerakond rahalises mõttes mitmeid pisimuudatusi (näiteks topeltministrite kaotamine hoiaks kokku 750 000 eurot). Mõne ettepaneku puhul paistab kulude kokkuhoid aga pigem boonusena kui omaette eesmärgina – näiteks Rail Balticu projektil oleks omajagu vastaseid küllap ka siis, kui see ehitataks meile tasuta.