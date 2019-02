Seisukoht | Keda ikkagi valida? 

Öeldakse, et nutikale valijale on usaldatud pikk õngeritv, mida peab oskuslikult kasutama. Aga kuidas sa sogases vees kuldkala püüad? Eestis ei toimi ju ükski poliitmaastiku kuldreegel.

Keerulisel ajal tasuks panustada kogenud poliitikule, kes peaks ka lihtsureliku huvide eest võitlema. Paraku kehtib tema puhul fraseologism: ei saa täis ega lähe lõhki. Kui loodad ettevõtjana läbi löönud inimesele, siis veendud peagi, et temagi on unustanud ühe lihtsa tõe – viimasel särgil pole taskut! Valid nii-öelda kollanoka, kuuled mõne aja möödudes vabandusi, et vanad hundid surusid ta nurka ega lubanud asjalikke mõtteid ellu viia.