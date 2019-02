Martin Mölder | Otsides nende valimiste teemat 

Detaile on lõpmata suur hulk ning lubadusi tulistatakse üksteise ja valijate pihta nagu kuulipildujatest. Kõige selle keskel ei ole paratamatult võimalik tervet lahinguvälja korraga näha. Kui aga oleks, siis millised võiksid olla need üldised teemad, mis valimisprogrammidest kõige kindlamalt läbi kumavad? Kuidas need erakondade vahel jaotuvad ning kui erinevad on valimisprogrammid tervikuna üksteisest?

Programme lugedes või valimisdebatte kuulates ei ole võimalik sellistele küsimustele üheselt ja läbipaistvalt vastata, sest informatsiooni on liiga palju. Kuid see ei tähenda, et neid vastuseid ei ole olemas. Teatud määral aitavad meid keele- ja arvutiteadlaste välja töötatud mudelid ning analüüsimeetodid. Needsamad, mille kaudu Google teab meile otsingutulemusi leida, Spotify uusi laule või Airbnb kortereid soovitada. Kuigi masinad ei tea sõnade tähendusest otseselt midagi, näevad nad info ülekülluses puude taga metsa paremini kui inimesed.

Üheksa meelisteemat

Masinõppe meetoditega on võimalik tuvastada tekstides, nagu näiteks valimisprogrammides, sageli koos esinevaid sõnu, mis seeläbi moodustavad ühe eristuva „teema“. Samuti on võimalik hinnata kahe teksti omavahelist sarnasust lähtuvalt sellest, kui kaugel nende sõnavara vastava keele tähendusruumis paikneb. Arvuti abil tehtud tekstianalüüs on nagu teleskoop, mis aitab näha kaugemale kui palja silmaga võimalik. Mida on võimalik näha, kui erakondade valimisprogramme sellise teleskoobiga vaadata?

Arvutitega tehtav tekstianalüüs töötab seda paremini, mida enam on analüüsitavaid tekste. Siinkohal on vaadatud üheksa erakonna programme (kuus parlamendierakonda ja lisaks Eesti 200, Eestimaa Rohelised, Elurikkuse Erakond) vastavalt nende temaatilistele alajaotustele (kokku 299 eraldi tekstilõiku). Kui neid tekstilõike analüüsida, siis millised on need sõnade kogumikud, mis esinevad sagedasti koos ning moodustavad ühe „teema“?

Kasutades masinõppe meetodeid, sai erakondade valimisprogrammidest välja võetud üheksa teemat ning kontrollitud nende seost erakondadega. Niimoodi vaadatuna kumavad programmidest läbi järgnevad teemad (st. sõnade kogumikud): „kohalik poliitika“, „tervishoid ja sotsiaalne kaitse“, „julgeolek“, „lapsed ja pere“, „Eesti globaalses maailmas“, „riigivalitsemine“, „loodus ja loodusvarad“, „koolid ja haridus“ ning „ettevõtlus“. Just need on meie üheksa erakonna valimisprogrammide üheksa kõige silmapaistvamat teemavaldkonda.

Kõik erakonnad ei käsitlenud neid teemasid võrdväärselt ning oli näha, et mõni kuulub selgelt ühele või teisele erakonnale. Samas sai aga mõni teema võrdselt tähelepanu kõikide erakondade programmides. Loodust ja loodusvarasid puudutav teema oli kõige selgemalt seotud Elurikkuse Erakonnaga ning olulisel määral paistis see silma veel ka roheliste ja Vabaerakonna programmides.