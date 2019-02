"Domingo jätab esinemise ära ainult juhul, kui ta on surivoodil." 

Vanuses, mil enamik ooperiartiste on ameti ammu maha pannud, möllab Plácido Domingo aina edasi. Ta pole mitte üksnes laulja, vaid ka dirigent ja Los Angelese ooperiteatri juht. Hispaanlane on kuue aastakümne jooksul esinenud umbes 4000 korda ning salvestanud üle saja albumi. „Kui vaadata ooperilauljate ajalugu, seisab Domingo täiesti omaette,“ ütles maailmakuulsa Metropolitan Opera endine juht Joseph Volpe mullu New York Timesile.