Kes saab Venemaa juhiks pärast Vladimir Putinit? Ikka Putin! 

LIITRIIGI IDEE: Valgevene president Aljaksandr Lukašenka teatas eelmisel reedel Sotšis kohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kui rahvas seda soovib, siis on Valgevene valmis Venemaaga ühinema. TASS/Scanpix

Kolmanda variandina tuleb kõne alla Venemaa ja Valgevene liitriigi lõplik vormistamine. Niisugune liitriik on paberil olemas juba paarkümmend aastat, kuid tegelikult pole sellest veel eriti asja saanud. Eelmisel nädalal kohtus aga Putin Sotšis Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenkaga ning viimane teatas mõnevõrra ootamatult, et kui rahvas seda soovib, siis on Valgevene valmis Venemaaga ühinema. „Meie kaks võiksime kasvõi homme ühineda, meil probleeme ei ole. Kas teie – venelased ja valgevenelased –, olete aga selleks valmis?“ jättis Lukašenka küsimuse üles.

Välistatud ei ole monarhia taastamine

Päris välistatud ei ole ka monarhia taastamine. Sellise ideega tuli juba 2017. aasta suvel välja Moskva patriarhaadi välissuhete osakonna esimees, Volokolamski metropoliit Ilarion, kes on Vene kirikuhierarhias tähtsuselt teine mees. Ta kuulutas, et poleks paha taastada Venemaal monarhia. Metropoliit Ilarion rõhutas, et monarhia on riigikord, millel on võrreldes kõigi teiste riigivalitsemise vormidega eelised. Eeskuju on Putinil võtta Prantsusmaalt, kus aastatel 1848–1852 presidendiks olnud Charles-Louis-Napoléon Bonaparte kuulutas end keisriks ja jäi troonile kuni 1870. aastani.

Ilarioni seisukohavõtu järel asuti Vene ajakirjanduses kohe arutlema, kes võiks olla järgmine tsaar. Tooni andis Aleksandr Prohhanov ajalehe Zavtra blogis. Ta rõhutas, et tsaariks sobib vaid eriline inimene nagu Vladimir Putin, kes tõi Venemaa rüppe tagasi Krimmi. Prohhanov lisas, et patriarhaadile lähedastes ja monarhia taastamisest unistavates ringkondades nimetatakse üha sagedamini Venemaa praegust presidenti Vladimir Vladimirovitš Putinit kui võimalikku esimest Vene monarhi Putinite dünastiast.

Vene sotsioloog Igor Eidman kirjutas seejärel Facebookis, et faktiliselt Venemaal juba eksisteerib absoluutne monarhia ning jäänud on see vaid seadustada ja nimetada Putini üks tütar troonipärijaks.