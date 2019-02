Krimi Piirivalvurid otsisid Peipsil kadunud kalameest Toimetas Triinu Laan , täna, 15:27 Jaga:

Lõuna prefektuur

Piirivalvurid said pühapäeva, 17. veebruari pealelõunal teate, et varahommikul mootorsaaniga järvele läinud kalastaja on jäänud kadunuks ning sõbra pingutused meest omal käel leida ei ole vilja kandnud. Järvel kadunud mehe leidmiseks käivitasid piirivalvurid otsingu.