GALERII | Väsinud lennuk Tallinna südalinnas peegeldab Eesti poliitikat 

Kui teised erakonnad panevad valijatega suhtlemiseks kaubanduskeskuste ees telgid püsti, siis Eesti 200 demonstreeris taaskord oma mitteortodokset poliitkultuuri ning tõi endise Kunstiakadeemia parklasse väikelennuki Piper 28, millega tänaval liiklejate tähelepanud püüda.

Lennuki ümber olevad Eesti 200 liikmed eesotsas Toomas Uibo ja Meelis Niinepuuga nendivad, et väikelennukiga parlamenti ei lenda. Lennuk vajaks ühelt poolt kõvasti putitamist, sest masin tegi oma viimaseid lennud tervelt 15 aastat tagasi, teisalt napib selles kohti, et minimaalselt vajalikku viis saadikut kohale lennutada. Millest siis õhusõiduk räägib?

„See lennuk on väsinud,“ ütleb Uibo. „See lennuk näitab Eesti poliitika olukorda,“ lisab Niinepuu.

Selgituste järgi on Eesti poliitika pealtnäha väga heas toonuses: roostet, mõrasid ja ajahamba alla jäänud osi tuleb otsida. Kuid see, mis toimub läikiva plekkkere all, on juba murettekitav.

„See lennuk on seisnud umbes kümme aastat,“ jutustab Niinepuu, kui avab lennuki mootorikatet, kus vaatab kõige muu hulgas vastu linnupesa. „Eesti poliitikaga on sama lugu, kui räägime Eesti majandusambitsioonist. Nagu praegune valimisdebatt, protsent siia-sinna ei lahenda midagi. Vaja on mootor käima tõmmata.“

Lennundusinimesena teab Uibo rääkida, et on alati ohutum kõrgemalt lennata. „Kui midagi juhtub, siis on aega mõelda, kuhu ohutult maanduda. Praegu lendame madalalt ning kui midagi juhtub, siis me sinnasamma ka kukume.“