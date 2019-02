Pehmemööbli süvapesu – soodne võimalus anda mööblile uus elu! 

Pehme mööbli regulaarne (märg)puhastus on vajalik mitte ainult plekkide ja mustuse eemaldamiseks, vaid ka selleks, et mööbel säiliks uue ja värskena võimalikult kaua. Isegi kui mööblikangal silmaga nähtavaid plekke veel ei ole, on sinna aja jooksul siiski kogunenud tolmu ja rasva, kanga värv on tuhmunud jne. Korrapärane (soovituslikult vähemalt kord aastas) süvapuhastus annab peale puhta mööbli ka tervislikuma keskkonna kodus või kontoris, sest just vaipades ja pehmes mööblis on suurel hulgal silmale nähtamatut tolmu ning allergeene.