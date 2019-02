HEA MÕTE? Los Angelese linnaametnik soovitab rotiprobleemide tõttu appi kutsuda „kasside armee“  

Ebatavalise mõtte laitsid Los Angelese terviseametnikud kohe maha. Nende arvates teeks kasside kaasamine rottidevastase võitluse jaoks olukorda palju hullemaks. Linna tervishoiuameti asedirektor dr Dawn Terashita väidab, et rottidel pesitsevad kirbud hüppaksid kohe kasside selga ning see tekitaks omakorda suurema kirbuprobleemi.

Los Angelese kesklinnas on terviseametnike teatel puhkenud tüüfuseepideemia. Selle all kannatavad mitmed kodutud, kes linnahalli läheduses elavad. Tüüfus levib ebasanitaarsetes oludes ning seda levitavad sageli närilised. Tänapäeval pole nakkushaigus tänu antibiootikumidele eluohtlik, kuid keskajal tappis see tuhandeid. Seega on oluline, et linnavõimud rotiprobleemidele lahenduse leiaksid.