VALIMISPÄEV SOOMES | Ülelahe rekamees Enn: „Kui EKRE saab võimule, siis vähemalt midagi muutub. Olen selles 100% kindel!“ 

Helsingi, Eesti saatkonna maja. Sinimustvalge lipp lehvib hoone aias kõrgelt ja uhkelt. Kellaosuti näitab viis minutit peale kümmet hommikul, Soomes elavate eestlaste jaoks on kätte jõudnud tähtis päev – valimispäev.

Õigupoolest on siinsete eestlaste jaoks valimispäevi ühekokku kaks. Eile, pühapäeval, käis hääletamas 508 inimest. Tegemist on üle ootuste hea tulemusega. „See on rekord. Mitte kunagi pole nii palju inimesi ühe päeva jooksul käinud,“ tunnistab ka Liina Viies, kes juhib saatkonnas konsulaarteenuste osakonda. Tema vastutab selle eest, et hääletamine toimuks nõuetekohaselt.

„Eile oli selline järjekord. Kilomeeter vist. Ma lihtsalt ei jõudnud oodata. Sellist asja pole kunagi olnud,“ ohkab Soomes elav Enn, kes on täna nii-öelda teisel katsel.

Millist erakonda valisite? „Mis te ise arvate? Siin pole raske arvata. Loomulikult EKRE. Miks just nemad? Sest ma olen vana rassist ja homode vastu võitleja. Ega mul muud valikut pole. Tõsiselt. See on täiesti ebaloogiline, kuidas Reformierakond ja Keskerakond vahelduvad valitsuses, aga jutt on neil kogu aeg sama, vaja on midagi uut. Kui EKRE saab võimule, siis vähemalt midagi muutub, olen selles sada protsenti kindel!“ sõnab Enn, kes on Soomes elanud kaheksa aastat. Ta usub, et üheksakümmend protsenti Soomes elavatest eestlastest valivad EKREt.

„Ma plaanin tegelikult koju tulla, siinsest elust on kõriauguni. Ma tunnen rassismi. Teate, kuigi ma ise vihkan neegreid, siis samamoodi vihkab soomlane eestlasi, olen igal sammul seda tunda saanud,“ õhkab mees. Enn tunnistab, et soomlased on eestlasi ammu viltu vaadanud, ent olukord on viimaste aastate jooksul oluliselt hullemaks läinud. Just seetõttu ta lubab õige pea kodumaale tagasi kolida.

„Ja teate, ma olen Eesti kõige kuulsam rekamees,“ ütleb Enn lõpetuseks.