VALIMISLUBADUSED: millised eelmised valimislubadused on täidetud, millised hüljatud? 

Reaalsus : Statistikaameti andmetel oli 2016. aasta IV kvartalis (Kui keskerakonna juhitud valitsus võimule tuli) Eestis kokku 547 835 töökohta. 2018 III kvartali seisuga oli töökohti kokku 601 322. Seega on Keskerakond antud lubaduse peaaegu täitnud – juurde on tulnud 53 487 töökohta.

Samas sõltub töökohtade arvu kasv majanduskasvust mitte valitsusepoolsest töökohtade „juurde tegemisest”. Arvestades, et 2017. aastal kasvas ELi riikide majandus hinnanguliselt 2,4%, mis oli viimase aastakümne kiireim kasv, ning Eesti erakordselt kiire majanduskasv oli suuresti tingitud ühekordsetest teguritest – ELi rahastatud investeeringute suurenemisest ja ülemaailmsete energiahindade tõusust põhjustatud energiasektori elavnemisest, on antud lubaduse täitmine tingitud pigem positiivsete asjaolude kokkulangemisest kui valitsuse tööst.

Reaalsus: Tehtud. Ühistransport on tõepoolest tasuta. Samas on see kaasa toonud hulgaliselt tagasilööke – näiteks lapsed, kes ei mahu pärast pikka koolipäeva enam viimasele bussile, mis kodu poole sõidab. Peab ka arvestama, et kõik valijatele lubatud „tasuta” asjad kaetakse ikkagi maksude kaudu.