Õnnetu iluihkaja: kirurg rikkus ära mu rinnad ja süstis vorbid näole! 

Perekooli foorumist selgub, et keerukamatest iluprotseduuridest – süstimine, fotonoorendus, lõikused – on abi umbes pooltel kordadel. On neid, kes jäävad tulemusega igati rahule, ent on ka neid, kes nendivad, et kalli ja keeruka protseduuri järel muutus välimus märksa hullemaks. Või siis puudub mõju üldse.