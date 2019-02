VIDEO | POLIITKÖÖK: Kristina Kallase kiirustava pereinimese lihtne pastaroog 

Tegelikult ei jõuagi Kristina viimasel ajal eriti kodus kööki, vaid laste kõhtude täitmine on issi teha. "Ma valisin kiire ja turvalise roa, kui on vaja kiiresti peale tööd midagi valmis teha. See on hästi turvaline peresöök, siin pole küüslauku ega sibulat, mis maisteb hästi täiskasvanutele ja sobib ka lastele," sõnab Kristina. "See on siin jõukohane igale pereinimesele, eriti pereisale."

Ta tunnistab, et nagu paljud emad, on ka tema hädas sellega, et lapsed tahavad võimalikult lihtsaid maitseid. Keerukamad vürtsikad road neile ei sobi. Samas tuleb vaadata, et nad korralikult kõhud täis saaks.

Kristina on konkreetne naine, kes keerutamist ei armasta. Ta oskab näha maailma läbi erinevate pooluste ning maitsete. Neid on tal kodus kuhjaga - enda poolt eesti ja vene, abikaasa Stefani poolt poola.

Kuna tegemist on asjaliku daamiga, on meie ostlemistuur enam kui nipirohke. Kristina seletab, kuidas valida parimat rohelist kraami (nuusuta!), miks ta eelistab toore liha asemel kasutada rulaadi (sest see on juba valmis maitsestatud ja küpsetatud) ning miks on lastele targem teha kaste võimalikult rasvase koorega (lastel on vaja energiat headest asjadest!). Ning kui oluline on üks mõnusalt maitsekas juust!

Väga asjalik on see, mis Kristiina kõrval kokates meelde jääb. Aga vaadake ise videost järgi!