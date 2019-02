Eurovisioni-ekspertide arvates Saara Kadak Victor Cronega lavale ei sobi

„Ta on väga ilus ja telegeneetiline. Lavasõu peab hoidma tema näo esiplaanil, sest ta on tippmodell!“ kommenteerib wiwibloggsi ajakirjanik William Victor Crone.

See, et Saara Kadak Victoriga lava jagama pandi, oli juba poolfinaalis suur üllatus, kuna algupärases laulus naisvokaali sees ei olnud. Võib oletada, et Victori tiim otsustas Saara Kadaku tema etteastesse lisada, selleks, et lavale tuua Eesti televaataja jaoks tuttava näo – võitis ju Kadak detsembris „Su nägu kõlab tuttavalt“ kuldse hooaja ning oli seega just hiljuti televaatajate suureks lemmikuks. Wiwibloggsi ajakirjanikud aga Eesti näitlejatari ei tunne ning võib oletada, et seetõttu mõjub Kadaku lavale ilmumine keset lugu nende jaoks kummastavalt.

Üleüldiselt on Eurovisioni-blogijad Eesti rahva valikuga saata Victor Eurovisionile väga rahul. „See lugu on emotsonaalne ja autentne. Mulle tundub, et ta usub seda, millest ta laulab. See pole tehislik, ega odav popp, vaid hingestatud popp,“ arvab William.

„Samuti on sellel lool nii hea meloodia! See jääb väga hästi meelde! Jah, tal oli poolfinaalid vokaalprobleeme, aga need saadi finaaliks korda, aga kõik artistid peavad selle läbima. See teeb selle loo veelgi meeldivamaks, et see pole iga kord täiesti perfektne,“ lisab Deban.

Meeste jaoks on arusaadav ka see, miks zürii Victori laulule nii vähe punkte andis: „Žürii ei vaadanud finaalsõud, sest nende videod pidid finaaliks juba olemas olema, seega žürii hindas poolfinaali etteasteid. Seega on arusaadav, miks ta žürii hääletuses üheksandaks jäi, poolfinaalis ei laulnud ta nii hästi,“ nendib William.