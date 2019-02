SILMAD VILAVAD, NÄPUD TANTSIVAD: kõnekoolitaja toob välja poliitikute nõrgad küljed 

Siis tuleks äkki nunnumeeter põhja keerata ja rahvale näiteks oma uut armsat kutsikat näidata?

Kõik me suhtleme omavahel, ükskõik kui pinnapealselt. Toidupoe järjekorras kuuleme, millest inimesed räägivad, see kõik annab nende kohta infot. Poliitikud käivad ka poes, näevad, milline on keskmise inimese ostukorv. Kas nad on rõõmsad või murelikud, kas nad loevad iga senti või ostavad asju, ilma milleta võiks ka läbi ajada. Kõik need kogemused võib oma kõnesse sisse tuua. Andmaks inimestele märku: nad on eluga kursis, nad ei ole ainult kuskil kõrgel lossis mäe otsas oma kontoris poliitikuasju ajamas. Et nad ka tegelikult teavad, mida valijad tahavad. Mida inimene tahab.

Kas Eestis on mure, et valitsejad on sellisest igapäevatasandist natuke liiga võõrandunud?

Saan teha järeldusi ainult selle põhjal, mida olen kuulnud. Aga tundub küll, et poliitikud on natukene oma programmides kinni. Kuigi võiks oodata, et nad oleksid kinni inimeses.

Millised on need A ja O, mida poliitik võiks avalikul esinemisel silmas pidada?

Esimene asi: tooge iseennast mängu, lihtsate sõnadega. Programmist rääkides on kõne täis pikki sõnu, mida enamik inimesi iga päev ei kasuta. Teine: kas see meile meeldib või ei, aga välimusel on väga suur roll, siia alla käib ka naeratus. Mitte selles mõttes, et peame kogu aeg nägema välja noored, vaprad ja tugevad. Aga et inimene oleks ikkagi enam-vähem korrastatud. Et jääks mulje inimesest, kes on organiseeritud, positiivne ja suuteline oma päeva alustama ja lõpetama niimoodi, et ei hakka kohe koost lagunema. Me teeme oma arvamuse inimese kohta alateadvuses esimese 30 sekundi jooksul – kas ta on sümpaatne või mitte.

Sõltub ka inimesest. Näiteks Juku-Kalle Raidile poleks mõtet viisakat ülikonda selga toppida. See pole üldse tema. Ta on juba endale teinud nime sellena, kes ta on. Toome näiteks ka Villu Tamme. Ta on nüüdseks juba küpsemas eas, aga kui tema peale mõtlen, siis kujutlen teda ikkagi harjaga. See käib tema kuvandiga nii kokku. Iseasi, kas valija sel juhul temast kui riigijuhist mõtleb. Aga ehk ongi aeg ülikonnale ja poisipeale mingi alternatiiv leida?