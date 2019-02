EESTI TÕTTAB APPI! Tallinna noored korraldavad maailma popima YouTube'i kanali toetuseks rongkäigu  

2018. aasta alguses hakkas mehe edule aga kandadele astuma India multimeediakanal T-series, kuhu laaditakse erinevaid muusikavideoid ja filmitreilereid. Kanali populaarsus on viimaste aastatega röögatult tõusnud ning ohustab otseselt Kjellbergi esikohta.

PewDiePie toetuseks on korraldatud erinevaid aktsioone (alustades suurte reklaamtahvlite rentimisest, lõpetades printerite häkkimisega) ning nüüd on jõudnud kord ka Eesti kätte. Nimelt on otsustanud Tallinna noored inimesed korraldada PewDiePie toetuseks ürituse, mis kannab nime „Päästame 'PewDiePie' rongkäik #subscribetopewdiepie“.