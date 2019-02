„Eesti laulu“ endine peaprodutsent Mart Normet: oleks eriti nõme lennata peale ja hakata uuele tiimile moraali lugema 

Normet kinnitas saates, et Uku Suviste on aastaid proovinud kolem lauluga võistlusele pääseda. Nüüd, neljandal korral pääses üks lugu edasi. „Milline sihikindlus ja vastupidavus,“ leiab Normet. „Ta ei andnud järele kiusatusele need lood vahepeal avaldada.“ Uku kirjutatud laul „Pretty Little Liar“ jõudis finaalis teisele kohale. „Uku ei ole Eesti-siseselt veel ühelgi võistlusel võidule nii lähedale võidule. Tundub, et ta on selline aeglane avaneja,“ arvas Normet. „Aga siit võib veel tulla. Uku võib veel niimoodi kinni panna selle konkursi, et anna olla! Aga nüüd ta peaks tulema täiesti uue lauluga, sest need kolm on juba tehtud.“