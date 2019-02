GRAAFIK | 3077 LUBADUST: kui palju maksaks parteide valimislubaduste täitmine

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonnajuhataja Sven Kirsipuu sõnul on lubadused läbi aegade olnud erinevad, sõltuvalt maksusüsteemist. „Kui nelja-aastase tsükli jooksul on midagi ringi tehtud, siis uued lubadused lähtuvad uuest maksusüsteemist,“ rääkis Kirsipuu. „Tunda on ka seda, et erakonnad, kes ei ole valitsuses olnud, lubavad rahalises mõttes suuremaid asju.“